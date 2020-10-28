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ЦИК завершил подсчет голосов на довыборах в Раду в 208-м округе

28 октября, 03:41

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

По данным Центризбиркома, победил кандидат от "Слуги народа"

Центральная избирательная комиссия обработала 100% участковых протоколов на довыборах в Верховную Раду по 208-му одномандатному избирательному округу.

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Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.

Согласно данным Центризбиркома, победил кандидат от "Слуги народа" Анатолий Гунько, который всего на 2% опередил своего оппонента, лидер "Радикальной партии" Олега Ляшко.

По данным ЦИК, кандидаты получили следующее число голосов:

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  • Анатолий Гунько ("Слуга народа" – 21 245 голосов (34,10%);
  • Олег Ляшко ("Радикальная партия") – 19 799 голосов (31,78%);
  • Людмила Давыденко (самовыдвижение) – 16 622 голосов (26,68%).

Остальные кандидаты получили менее 3% голосов избирателей.

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Напомним, ранее Олег Ляшко заявил, что не признает результаты выборов на 208-м округе и потребовал расследовать факты подкупа избирателей. По его словам, согласно параллельному подсчету голосов, он уверенно побеждает кандидата от "Слуги народа" Анатолия Гунько.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

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Верховная Рада ЦИК довыборы Олег Ляшко слуга народа черниговская область выборы 2020
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