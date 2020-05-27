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COVID-19 пробрался в апелляционный суд в Виннице: что известно

27 мая, 14:44

Тина Наринецкая

Круг контактировавших с больным лиц уже установили

В Виннице, где недавно похоронили первую умершую от коронавируса в городе женщину, COVID-19 заболел работник Седьмого апелляционного административного суда. Об этом сообщили на портале Судебной власти Украины.

На данный момент круг контактировавших с больным лиц установили. Их всех протестируют на опасную инфекцию. Также в здании суда проводят полную дезинфекцию помещений. В суде надеются, что количество больных будет ограничено одним случаем.

"Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты, усилены противоэпидемические и карантинные меры", – отметили в суде.

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Напомним, в Винницкой области коронавирус подтвердили у 11 полицейских. Большинство заболевших правоохранителей – это сотрудники областного управления. Заболевшие правоохранители не имели частых контактов с населением.

Также мы сообщали, что в больнице Винницы от коронавируса излечилась 73-летняя женщина, которая к тому же имела тяжелую патологию.

О том, как с COVID-19 в Украине борются медики – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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