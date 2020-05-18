COVID-19 в Кропивницком: больной отдал крупную сумму за "бесплатное" лечение

В Кропивницком, в котором коронавирус победила пятилетняя девочка, мужчина на лечение от COVID-19 потратил более 26 тысяч гривен. Анатолий Компаниец теперь планирует судиться с Центральной городской больницей.

Как выяснилось, мужчина заболел еще в конце марта, а выписали его 22 апреля. По его словам, чтобы победить инфекцию, ему пришлось потратить 26 580 гривен 70 копеек. Все чеки Анатолий сохранил.

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"Сначала давали антибиотики. Начал задыхаться, не хватало кислорода. Перевели в реанимацию. Заведующий отделением сказал: если есть деньги, будут лечить, а если нет – говорит – извини, нас не обеспечивают на сегодня. Тратить собственные деньги начал с первого дня в реанимации. Мне предоставили список, друзья покупали все за мой счет", – рассказал он.

А вот в больнице и в городском управлении здравоохранения уверяют, что не знают, почему мужчина тратил на лечение свои деньги.

"Жалоб от пациентов с коронавирусом об использовании собственных денег не поступало. Были единичные случаи недоразумения, просили заменить закупленные за бюджетные деньги препараты. Закупают только лекарства из Национального перечня лекарственных средств, утвержденного Минздравом. Если пациент хочет приобрести препарат, который не входит в него, он это делает за собственные деньги. Это не запрещено действующим законодательством", – рассказала начальник городского управления здравоохранения Оксана Макарук.

Также ситуацию прокомментировал руководитель больницы Александр Артюх.

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"Лекарственные средства обеспечены в полном объеме. Все бесплатно для пациента, находящегося в нашем стационаре", – отметил он.

Ранее мы рассказывали, что в Кропивницком расследуют вспышку коронавируса в частной клинике. Там COVID-19 заболели десятки медиков и пациентов.

Напомним, на данный момент в Украине COVID-19 заболели 18 616 человек. Только за прошедшие сутки в стране обнаружили 325 новых зараженных.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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