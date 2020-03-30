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COVID-19 в Кропивницком: инфицирован водитель маршрутки

30 марта, 09:02

Тина Наринецкая

Четыре маршруты общественного транспорта в городе прекратили работу

В Кропивницком коронавирусную инфекцию подтвердили у водителя маршрутки. Об этом сообщили в пресс-службе местного горсовета.

Из-за этого в городе с сегодняшнего дня, 30 марта, временно прекратили работу четыре маршруты общественного транспорта.

"Не уедут на свои маршруты работники предприятия-перевозчика ООО "Паритет-Сервис", водители маршрутных такси №77, №104, №112 и №113", – говорится в сообщении.

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Кроме того, на карантин отправили медики, которые контактировали с больным. В техническом парке продлится проверка на соблюдение введенных санитарных норм на период действия режима чрезвычайной ситуации в городе.

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Ранее мы писали, что в Украине для госпитализации пациентов с коронавирусом определили 240 больниц, которые первыми будут принимать инфицированных.

Также сообщалось, что ученые из Университета Гонконга пришли к выводу, что новый коронавирус наиболее активен при температуре около 4 градусов выше нуля по Цельсию и теряет свою силу в условиях жары. Кроме того, они выяснили живучесть вируса на различных поверхностях.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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