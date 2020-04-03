COVID-19 в Полтаве: власти рассказали, сколько осталось до вспышки

В Полтавской области в ближайшие две недели ожидается вспышка случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал руководитель отдела медицины катастроф Департамента здравоохранения Полтавской ОГА Владимир Мохначев на своей странице в Facebook.
"В связи с большим количеством наших граждан, прибывших из-за границы, резко возрастает опасность распространения COVID-19. Рост ожидаем в ближайшие недели", – говорится в сообщении.
Мохначев отметил, что от соблюдения правил профилактики и личной гигиены зависит здоровье людей.
Ранее мы писали, что в Полтавской области на самоизоляцию ушли почти 1300 человек. В регионе в основном изолируют людей, которые возвращаются из-за границы. В область уже поступило почти пять тысяч экспресс-тестов, а также дополнительные маски и специальная одежда для врачей.
Напомним, на сегодняшний день количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 942 человек.
Как коронавирус распространяется на оккупированных территориях Донбасса – смотрите в сюжете:
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