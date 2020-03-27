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COVID-19 в Радомышле: заразились шесть прихожан церкви

27 марта, 13:35

Тина Наринецкая

Анализы этих пациентов уже отправили в лабораторию

В Радомышле Житомирской области коронавирусной инфекцией заразились шестеро прихожан местной церкви. Тесты на COVID-19 этих пациентов показали положительный результат, сообщили на сайте горсовета.

"По результатам тестов в 6 человек (прихожане церкви) тест на Covid-19 положительный. Сегодня, 27 марта, анализы были переданы в Житомирского областного лабораторного центра, которой проведет соответствующие исследования и подтвердит или опровергнет результаты тестов", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Радомышле зафиксировали первую в Украине смерть от коронавируса – COVID-19 унес жизнь 71-летней пенсионерки. Женщину госпитализировали 12 марта в тяжелом состоянии. Позже врачи сообщили, что ее состояние ухудшилось и было решено подключить пациентку к аппарату искусственной вентиляции легких.

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Также мы рассказывали, что в Брусилове Житомирской области заболели муж и жена, контактировавшие с пенсионеркой. С подозрением на коронавирус их госпитализировали 19 марта. У обоих диагностировали пневмонию.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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