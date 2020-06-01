COVID-19 в Виннице: инфекция пробралась в роддом

В Виннице, где коронавирус подтвердили у работника апелляционного суда, COVID-19 заболела медсестра роддома №2. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Винницкого городского совета, сообщает Daily.vn.ua.

"В роддоме №2 имеем положительный результат на коронавирус у медицинской сестры, она сейчас отстранена от работы, а контактные лица обследуются. Мы обследуем пациенток, там находятся и медицинский персонал. Акушерский корпус не работает", - рассказала заместитель директора Департамента Светлана Стефанкова.

Чиновник отметила, что новых случаев COVID-19 в роддоме еще не обнаружили. Пока тут ввели частичный карантин. Полностью возобновить работу в медучреждении смогут только после получения всех результатов обследования.

Напомним, подобная ситуация произошла в одесском родильном доме №1. Тут COVID-19 подтвердили у акушерки, которая работает в приемном отделении медучреждения.

Кроме того, ранее в Минздраве заявили, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев развития эпидемии коронавируса.

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