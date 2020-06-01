Українська
$ 26,87
29,93
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

COVID-19 в Виннице: инфекция пробралась в роддом

1 июня, 14:21

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

В медучреждении ввели частичный карантин

В Виннице, где коронавирус подтвердили у работника апелляционного суда, COVID-19 заболела медсестра роддома №2. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Винницкого городского совета, сообщает Daily.vn.ua.

"В роддоме №2 имеем положительный результат на коронавирус у медицинской сестры, она сейчас отстранена от работы, а контактные лица обследуются. Мы обследуем пациенток, там находятся и медицинский персонал. Акушерский корпус не работает", - рассказала заместитель директора Департамента Светлана Стефанкова.

Чиновник отметила, что новых случаев COVID-19 в роддоме еще не обнаружили. Пока тут ввели частичный карантин. Полностью возобновить работу в медучреждении смогут только после получения всех результатов обследования.

Реклама

В тренде
Сильный ливень превратил Харьков в Венецию: на улицах заметили лодки (фото, видео)

Напомним, подобная ситуация произошла в одесском родильном доме №1. Тут COVID-19 подтвердили у акушерки, которая работает в приемном отделении медучреждения.

Кроме того, ранее в Минздраве заявили, что Украине удалось избежать итальянского или испанского сценариев развития эпидемии коронавируса.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Винница роддом карантин медсестра инфекция заражение коронавирус

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 1 июня
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 1 июняУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 27 мая и все подробности из регионовУкраина
Полицейские в Черкасской области устроили
Полицейские в Черкасской области устроили "пыточную" на кладбищеДругие регионы
Выживший в бойне в Новоселице мужчина рассказал, как расстреляли семерых его друзей
Выживший в бойне в Новоселице мужчина рассказал, как расстреляли семерых его друзейДругие регионы
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)
Массовое убийство в Житомирской области: что известно о бойне в Новоселице (фото и видео)Украина
В Черниговской области похоронили депутата Валерия Давыденко
В Черниговской области похоронили депутата Валерия ДавыденкоДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять