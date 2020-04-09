Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,58
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

COVID-19 в Житомирской области: где больше всего заболевших (карта)

9 апреля, 11:05

Тина Наринецкая

За сутки в регионе зафиксировали четыре новые случая заражения

В Житомирской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 31 человека. За минувшие сутки, 8 апреля, в регионе зафиксировали четыре новые случая, сообщили в областном лабораторном центре МОЗ Украины.

"По состоянию на 09.04.2020 (за минувшие сутки) зарегистрировано 4 новых случаев (лабораторно подтвержденных). Всего случаев на Житомирщине – 31", – говорится в сообщении.

Случаи были обнаружены в Бердичевском, Малинском, Коростенском, Радомышльском, Черняховском, Житомирском районах и в самом Житомире. Больше всего инфицированных было зафиксировано в Бердичевском, Малинском районах и Житомире.

Реклама

В тренде
На Донбассе не утихает вражеский огонь: где было "жарко"
  • Бердичевский район – 10 случаев (1 летальный)
  • Малинский район – 8 случаев
  • Житомир – 5 случаев
  • Коростенский район – 4 случая
  • Радомышль – 2 случая (1 летальный)
  • Житомирский район – 1 случай
  • Черняховский район – 1 случай

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области коронавирусную инфекцию подтвердили у компании друзей, которые устроили вечеринку в честь приезда из-за границы их товарища.

Напомним, недавно в Кабмине разъяснили новые ограничения во время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Житомир карта Украина инфекция коронавирус распространение житомирская область

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 9 апреля
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 9 апреляУкраина
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Житель Житомира выписался из больницы и назвал
Житель Житомира выписался из больницы и назвал "лучшее лекарство" от коронавирусаДругие регионы
В Николаев движется китайское судно, капитан которого умер от коронавируса (фото)
В Николаев движется китайское судно, капитан которого умер от коронавируса (фото)Другие регионы
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошло
Возле морга в Черкассах заметили огромный рефрижератор: что произошлоДругие регионы
"Коронавируса нет": дочь умершей знахарки из Конотопа сделала громкое заявлениеДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...