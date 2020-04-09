COVID-19 в Житомирской области: где больше всего заболевших (карта)

За сутки в регионе зафиксировали четыре новые случая заражения

В Житомирской области коронавирусную инфекцию подтвердили у 31 человека. За минувшие сутки, 8 апреля, в регионе зафиксировали четыре новые случая, сообщили в областном лабораторном центре МОЗ Украины.

"По состоянию на 09.04.2020 (за минувшие сутки) зарегистрировано 4 новых случаев (лабораторно подтвержденных). Всего случаев на Житомирщине – 31", – говорится в сообщении.

Случаи были обнаружены в Бердичевском, Малинском, Коростенском, Радомышльском, Черняховском, Житомирском районах и в самом Житомире. Больше всего инфицированных было зафиксировано в Бердичевском, Малинском районах и Житомире.

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Бердичевский район – 10 случаев (1 летальный)

Малинский район – 8 случаев

Житомир – 5 случаев

Коростенский район – 4 случая

Радомышль – 2 случая (1 летальный)

Житомирский район – 1 случай

Черняховский район – 1 случай

Ранее мы сообщали, что в Житомирской области коронавирусную инфекцию подтвердили у компании друзей, которые устроили вечеринку в честь приезда из-за границы их товарища.

Напомним, недавно в Кабмине разъяснили новые ограничения во время карантина.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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