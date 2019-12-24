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Дед Мороз и Снегурочка спустились с крыши, что бы поздравить детей в больнице Николаева: видео

24 декабря, 19:24

Сказочные альпинисты стучались в окна палат и радовали маленьких пациентов

В Николаеве пациентов детской областной больницы поздравили Деды Морозы и Снегурочка альпинисты. Они спускались с крыши на специальном снаряжении и стучали в окна палат. Дети от сказочных героев-экстремалов были просто в восторге.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, как зарубежный брат Деда Мороза, Санта Клаус готовится к очередному кругосветному путешествию. Мы публиковали репортаж из Лапландии, где находится его резиденция. Посетить ее каждую зиму приезжают сотни тысяч туристов со всех стран мира.

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А еще мы писали о том, что во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая. Святой Николай приглашает всех в свой сказочный домик, а к тем, кто не может приехать, заглянет сам. Кроме сладких подарков святой приготовил детям и специальные награды. Например, орден Святого Николая за мужество, которым награждает за то, что приходят к нему издалека, не боятся.

А вот в Великобритании началась рождественская лихорадка: в стране не хватает Санта-Клаусов. Местные бизнесмены даже запустили специальные курсы для рождественских весельчаков.

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Дед Мороз снегурочка Николаев больницы альпинисты

Источник: Сегодня

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