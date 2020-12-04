Дело Гандзюк: Мангера и Левина оставили за решеткой еще на два месяца

Днепровский районный суд Киева продлил арест экс-голове Херсонского областного совета Владиславу Мангеру и бывшему помощнику депутата Алексея Левину до 1 февраля.
Как сообщает Общественное, судья Днепровского районного суда Киева поддержала ходатайство стороны обвинения и продолжила меру пресечения подозреваемым до 1 февраля без залога.
Обвинение настаивало на содержании Мангера и Левина под стражей без залога, утверждая, что якобы они угрожали свидетелям, а если выйдут из-под стражи – смогут оказывать на них давление и бежать за границу.
В свою очередь, адвокат Мангера Дмитрий Ильченко заявил, что свидетели допрошены и этот риск отпадает. Сторона защиты просила суд смягчить меру пресечения и изменить арест на залог, чтобы Мангер мог провести Новый год в кругу семьи.
Дело Гандзюк состоит из 59 томов материалов, пока суд дошел лишь до седьмого тома.
Ранее фигуранта дела Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, которого суд признал виновным в сокрытии информации об убийстве херсонской активистки, выпустили из-под стражи по двум другим обвинениям.
Напомним, что 31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в результате чего у нее оказалось обожженным около 40% тела. Женщине провели 11 операций, но 4 ноября она скончалась.
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