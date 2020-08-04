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Дело Гандзюк: Мангера снова оставили под стражей

4 августа, 17:51

Руслан Ровик Руслан Ровик

Подозреваемый останется в СИЗО как минимум до 11 сентября

Председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, которого обвиняют в заказе нападения на активистку Екатерину Гандзюк, оставили под стражей, несмотря на ходатайства адвокатов.

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Об этом сообщили в Киевском апелляционном суде.

"Коллегия судей … рассмотрела апелляционные жалобы, поданные стороной защиты на постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева от 14 июля 2020 года, … которой продлен срок действия меры пресечения в виде содержания под стражей до 11 сентября 2020 года", - говорится в сообщении.

Отметим, ранее апелляционный суд отклонил жалобу адвокатов Мангера на содержание под стражей, хотя адвокаты утверждали, что подозрение против их подзащитного является необоснованным, а дело – сфальсифицированным.

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Ранее мы сообщали, что в конце апреля 2020 года СБУ заявила о завершении расследования уголовного производства по подозрению председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера и помощника-консультанта депутата облсовета Алексея Левина в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

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Напомним, Екатерину Гандзюк облили концентрированной кислотой в июле 2018 года. Девушка получила тяжелые ожоги. Через три месяца она умерла.

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СИЗО мера пресечения Гандзюк мангер

Источник: Сегодня

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