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Дело Гандзюк: Павловского освободили из-под стражи

3 декабря, 21:42

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

На свободе также оказался и водитель Павловского и одновременно свидетель по делу убитой активистки

Фигуранта дела Екатерины Гандзюк Игоря Павловского, которого суд признал виновным в сокрытии информации об убийстве херсонской активистки, выпустили из-под стражи по двум другим обвинениям.

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Как пишет hromadske со ссылкой на слова его адвоката, ранее Павловского судьи уже признали виновным в сокрытии убийства Екатерины Гандзюк. Тогда фигурант одиозного дела заключил со следствием сделку и дал показания против предполагаемого заказчика нападения Владислава Мангера и организатора преступления Алексея Левина. Он получил один год условно.

Однако Павловский оставался под стражей по двум другим обвинениям – создании преступной организации в Херсонской области и угоне транспортных средств. По словам его адвоката, 24 ноября истек срок содержания под стражей его подзащитного, а продолжать прокуратура не стала.

Кроме того, на свободе оказался и водитель Павловского и одновременно свидетель по делу убитой активистки и подозреваемый по делу об угоне транспорта Валерий Одинцов. Он заключил сделку со следствием.

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Напомним, что 31 июля 2018 года херсонскую активистку Екатерину Гандзюк облили кислотой, в результате чего у нее оказалось обожженным около 40% тела. Женщине провели 11 операций, но 4 ноября она скончалась.

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Ранее Днепровский суд Киева оставил главных подозреваемых Владислава Мангера и Алексея Левина под стражей до 18 октября без права внесения залога.

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