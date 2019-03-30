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Дело Гандзюк: замглавы Херсонской ОГА прошел допрос с полиграфом

Сегодня, 10:11

Чиновника допрашивали около шести часов

Екатерина Гандзюк
Екатерина Гандзюк. Фото: Facebook
Дело Гандзюк: замглавы Херсонской ОГА прошел допрос с полиграфом //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/144/343/5c614434304e9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/144/343/5c614434304e9.jpg Другие регионы Чиновника допрашивали около шести часов

По делу об убийстве Екатерины Гандзюк отстраненного от должности заместителя председателя Херсонской облгосадминистрации Евгения Рищука допросили с применением полиграфа. Об этом сообщил сам чиновник.

По его словам, психологическая экспертиза с применением полиграфа в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз продолжалась примерно шесть часов.

"Меня допрашивали около шести часов с небольшими перерывами. В основном вопросы касались того, знал ли я Гандзюк, как я к ней относился. Я ничего не скрывал и до полиграфа, поэтому бояться мне нечего, пришел сюда добровольно", – отметил Рищук.

Как мы сообщали, суд отстранил Мангера на один месяц – до 6 апреля, хотя прокуратура ходатайствовала об отстранении на срок в два месяца. По мнению обвинителей, Мангер будет давить на действующих и потенциальных свидетелей по делу и может уничтожить доказательства и препятствовать следствию.

Кроме того, ранее генеральный прокурор Юрий Луценко, заявлял, что именно глава Херсонского облсовета заказал и организовал убийство Гандзюк. По его словам, чиновник является вершиной этого преступления, а относительно возможной причастности губернатора Херсонской области Андрея Гордеева у следствия нет доказательств.

В свою очередь сам Мангер отреагировал на подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам чиновника, он ее даже не знал и не контактировал с ней, а также пообещал не бежать из страны.

Напомним, что 31 июля 2018 года активистку Екатерину Гандзюк облили серной кислотой возле ее дома в Херсоне. В результате женщину с ожогами 30% тела ее госпитализировали. 4 ноября она скончалась.

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Тег убийство, полиграф, допрос, чиновник, Гандзюк

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Источник:

УНИАН

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