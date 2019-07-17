Дело о похищении и пытках: ГБР передало в суд материалы по троим полицейским

Четыре человека стали фигурантами дела о "выбивании" признания сотрудниками полиции

Роман Труба. Фото: Сегодня

Государственное бюро расследований направило в суд материалы относительно троих сотрудников полиции Николаевской области, которым инкриминируют похищение и пытки.

По версии следствия, копы "выбивали" из своей жертвы признание в совершении преступления. Об этом на брифинге сообщил руководитель ГБР Роман Труба.

По его словам, в суд были направлены материалы уголовного производства относительно четырех лиц, среди которых трое – оперуполномоченные из Николаевской области.

"Их обвиняют в том, что применили силу к лицу с целью признания в совершении преступления. Фактически, ими был похищен человек, доставлен в отделение полиции, применена физическая сила, наручники, его подвешивали за руки", – отметил Труба.

Также сообщается, что была обнаружена подделка фигурантами ряда документов о совершении преступления.

"В случае доказательства вины этих лиц, им грозит наказание – до 10 лет лишения свободы", – заявил глава ГБР.

Труба подчеркнул, что расследование пыток – один из приоритетов следователей ведомства.

"Сегодня мы проводим расследование по 964 уголовным производствам по фактам применения физической силы правоохранителями. Расследование, доказательства вины, исследования всех фактических данных по уголовным делам этой категории – наша обязанность, как и направление таких обвинительных актов в суд", – резюмировал он.

Напомним, ранее следователи Государственного бюро расследований раскрыли схему по растрате около 100 млн гривен на закупках военного имущества для военнослужащих.

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