Дело о реконструкции Соборной площади. Венедиктова подписала подозрение вице-мэру Николаева

О подозрении также сообщили задержанным первому заместителю директора одного из департаментов Николаевского городского совета и двум руководителям частных компаний

Венедиктова подписала подозрение в завладении 27 млн грн заммэра Николаева Сергею Кореневу. Фото: коллаж "Сегодня"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрение в завладении 27 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Николаеве заместителю мэра города Сергею Кореневу, к которому накануне пришли с обысками.

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"11 августа 2021 г. задержанному накануне заместителю Николаевского городского головы детективы НАБУ под процессуальном руководстве САП сообщили о подозрении в завладении более 26,8 млн грн при выполнении работ по реконструкции площади Соборной в Центральном районе города Николаева", – сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины.

Отмечается, что вечером 10 августа о подозрении также сообщили задержанным первому заместителю директора одного из департаментов Николаевского городского совета и двум руководителям частных компаний (один из которых является действующим депутатом Одесского горсовета).

Их действия квалифицированы по ч.5 ст.191 УК Украины. Общее количество подозреваемых в коррупционной схеме составляет восемь человек.

Что говорит Коренев

В свою очередь заместитель мэра – директор департамента ЖКХ Николаева Сергей Коренев на странице в Facebook сообщил, что с 7 августа находится в официальном отпуске на 2 недели и планировал выехать за границу с семьей и друзьями, однако на границе к обратились сотрудники НАБУ с просьбой об отборе показаний и проверкой личных вещей.

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"Данные действия проходят в рамках расследования возможных хищений при строительстве Соборной площади. Дело, как вы знаете, было инициировано ещё в прошлом году. Со следствием я сотрудничаю. Также сегодня утром у меня в квартире проходил обыск по вышеуказанному делу. При обыске ничего не было найдено или изъято. В своей работе я, как должностное лицо, несу много рисков, а как руководитель Департамента ЖКХ и заместитель городского головы, ответственность за вверенные мне структуры", – написал он в Facebook во вторник вечером.

Также он добавил, что направляется в Киев для встречи с детективами НАБУ.

"Не буду ничего комментировать, пока идут следственные действия, а свою позицию и доводы я озвучил правоохранителям. В ближайшее время буду не на связи, т.к. телефон изъяли в рамках расследования. Уверен, что в случае доведения этого дела до суда, мы сможем доказать отсутствие в нем какого-либо состава преступления", – подчеркнул он.

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Что известно о реконструкции Соборной площади в Николаеве

В конце 2019 года управление ГАСК в Николаевской области оштрафовало на 1,8 миллиона гривен департамент ЖКХ Николаевского горсовета из-за эксплуатации Соборной площади, в то время как решение о сдаче объекта после его реконструкции еще не принималось.

Директор департамента ЖКХ Николаевского горсовета Сергей Коренев сообщил, что денег на выплату штрафа нет. К тому же юристы департамента уже готовят апелляцию на решение ГАСКа. Если же суд первой инстанции не станет на сторону ДЖКХ, то чиновники намерены пойти выше. При этом Сергей Коренев отметил, что если все-таки придется выплачивать штраф, то ДЖКХ будут искать средства.

В начале сентября 2019 года мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что считает инсинуациями проверки Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины в Николаевской области относительно реконструкции Соборной площади.

17 мая 2019 года Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заключил договор с одесской фирмой "БВК "Пик-Строй" на 88,3 миллиона гривен по реконструкции Соборной площади.

В соответствии с договором компания "БВК "Пик-Строй" должна выполнить все запланированные работы до 9 сентября 2019 года. При этом фирма в течение 10 лет обязуется устранить какие-либо возникшие дефекты после проведения реконструкции.

Данный договор был подписан в результате проведения повторного тендера. В ходе проведения предыдущих торгов по реконструкции Соборной площади эта же компания предлагала выполнить работы за 81 миллион 600 тысяч гривен.

Примечательно, что во время проведения первого тендера победила фирма депутата Николаевского городского совета Александра Шанайца "ДСК Николаевский домостроительный комбинат" с предложением в 81,5 миллиона гривен.

Однако в итоге тендерный комитет Департамента ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор не только с победителем аукциона, но и тремя другими фирмами, которые также принимали в нем участие. Причиной тому стало несоответствие документации участников заявленным требованиям.

Также отметим, что Департамент ЖКХ Николаевского городского совета отказался подписывать договор с компанией "БВК "Пик-Строй", которая была готова выполнять работы по реконструкции Соборной площади не за 88, а за 81 миллион гривен, из-за отсутствия одной справки о наличии техники.

В сентябре прошлого года украинский видеоблогер Анатолий Шарий снял видео о реконструкции Соборной площади в Николаеве. После этого в Департаменте ЖКХ провели обыски.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что штраф 1,8 миллиона гривен, который департаменту ЖКХ предъявило управление государственного архитектурно-строительного контроля, выписан необоснованно.

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Ранее мы сообщали, что в Николаеве разоблачили хищение бюджетных денег на ремонте дорог.

Также напомним, в мэрию Николаева полиция пришла с обысками (фото).

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