Дело в бизнесе? Под Донецком женщину жестоко убили топором, а ее сына застрелили

Сейчас злоумышленникам сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается

В Донецкой области произошло страшное убийство. Фото: коллаж "Сегодня"

В Славянске Донецкой области жестоко убили женщину и ее 23-летнего сына. Полицейские задержали двух преступников.

Об этом сообщили в Департаменте уголовного розыска.

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Подробности трагедии

В полицию поступил вызов от мужчины, что в доме его знакомых повреждено окно, а на телефонные звонки хозяева не отвечают. На месте правоохранители обнаружили бездыханные тела женщины и ее 23-летнего сына с признаками насильственной смерти.

Убийц задержали

В результате полицейские задержали преступников. Как выяснилось, потерпевшие занимались предпринимательской деятельностью, один из преступников определенное время был у них подсобным рабочим.

Так, злоумышленник вместе со своим "помощником" надели самодельную маску, вооружились ружьем, а затем обманным путем проникли в дом. Когда потерпевшая его узнала, то он нанес ей удар прикладом и топором по голове. Кроме того, преступники застрелили сына женщины.

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Убийцы также похитили деньги из дома, ювелирные изделия, а затем скрылись с места преступления. При этом ювелирные изделия супруга одного из преступников сдала в ломбард за 34 000 гривен.

Сейчас злоумышленникам сообщили о подозрении. Досудебное расследование продолжается.

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