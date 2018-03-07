В Житомирской области депутат пытался застрелиться из карабина

Сегодня, 14:32

Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением грудной клетки

Пере тем, как выпустить пулю,депутат обо всем рассказал маме. Фото: podpricelom.com
Пере тем, как выпустить пулю,депутат обо всем рассказал маме. Фото: podpricelom.com

В Житомирской области 42-летний мужчина пытался себя застрелить. Как оказалось, сегодня утром, 7 марта, в полицию города Коростень поступило сообщение о госпитализации с огнестрельным ранением местного жителя.

"Предварительно установлено, что мужчина пытался покончить жизнь самоубийством, сообщив о своих намерениях родным. Сейчас его спасают медики", – сообщают в полиции.

Известно, что около 4 утра мужчина сообщил матери по телефону, что намерен покончить с собой. А уже через два часа его госпитализировали медики с огнестрельным ранением грудной клетки. По предварительным данным, мужчина выстрелил в себя из собственного зарегистрированного карабина. 

По информации полиции, травмированным является депутат Житомирского областного совета. Как сообщают СМИ, от собственной пули пострадал депутат от УКРОПа Сергей Грищенко.

Полиция начала соответствующие проверки, в ходе которых рассматриваются все возможные версии развития событий.

Напомним, недавно во Львовской области, возле развлекательного комплекса "Вежа Ведмежа", из-за собаки избили депутата Андрея Лозового.

Также мы сообщали, что в Черновцах нардеп Виктор Чумак подвергся атаке хулиганов. Средь бела дня, на улице, неизвестные облили внефракционного депутата кефиром и бросили в него яйцом.

А в городе Здолбунов Ровенской области от кулаков местного жителя пострадал депутат городского совета. Конфликт между представителем власти и местным жителем произошел перед началом заседания сессии горсовета. В результате 46-летний депутат, получив телесные повреждения, обратился в полицию.
депутат, медики, выстрелил, покончить с собой
Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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