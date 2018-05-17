Дерево упало на школьников в Черкассах: четверо детей – в больнице

Сегодня, 14:12

Дети второго класса с учителями шли с экскурсии


Сегодня около 12:00 в Черкассах по улице Леси Украинки на учеников второго класса упало дерево. Об этом сайту "ІнфоМІСТ" сообщили в патрульной полиции Черкасс.

"Дети 2-го класса с учителями шли с экскурсии. Несколько детей решили покачаться на тросе, который был намотан между деревьями. Одно дерево находилось в аварийном состоянии и упало на детей. Четверо детей госпитализированы в больницу, предварительно у одного ребенка перелом голени, в других ушибы и ЗЧМТ", – рассказала пресс-офицер патрульной полиции Зоя Волк

"Сейчас дети проходят обследование, по предварительной информации, тяжелых травм или повреждений нет, состояние удовлетворительное", – комментирует главный врач детской областной больницы Николай Кондрацкий.

Напомним, в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской на припаркованный на тротуаре автомобиль Range Rover упало дерево, также оно задело Mercedes.

Также дерево упало на машины в Харькове. Инцидент произошел сегодня днем на проспекте Людвига Свободы, 40. Сухой тополь повредил 3 припаркованных автомобиля.

Напомним, в лесу на Волыни старая осина убила мужчину. Удар пришелся на голову, в результате чего мужчина погиб.
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