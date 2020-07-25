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Держали в сарае и сдавали в аренду: в Херсонской области людей освободили из трудового рабства

25 июля, 03:40

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

С освобожденными сейчас работают психологи

В Херсонской области правоохранители освободили из трудового рабства 13 человек. Местный житель заставлял их безвозмездно работать на полях.

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Как сообщили в пресс-службе ГУНП, в полицию обратились двое мужчин, которым удалось сбежать. На место отправились сотрудники отдела борьбы с преступлениями и силовики из "Корда", которые провели спецоперацию по освобождению людей.

Всего в трудовом рабстве находились 13 человек (из них две женщины) в возрасте от 19 до 53 лет. Их держали в сарае, в антисанитарных условиях. С освобожденными сейчас работают медики и психологи.

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По данным полиции, 30-летний житель Скадовского района, который называл себя "бригадиром", сдавал своих пленников в аренду местным фермерам. Мужчина психологически давил на удерживаемых и постоянно их запугивал, чтобы заставить работать на полях с утра до сумерек.

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"Деньги за полевые работы пленников вербовщик забирал себе. При этом сами работники работали только за спальное место и еду", - говорится в сообщении.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье "незаконное лишение свободы или похищение человека". Также планируют возбудить дело по факту торговли людьми.

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Ранее мы сообщали, что в Харьковской области фермеры держали в рабстве 9 человек. Среди освобожденных – трое женщин, пятеро мужчин, один несовершеннолетний.

Также напомним, бандиты похищали и держали в рабстве в "реабилитационных центрах" почти полторы сотни пациентов.

А в Одесской области жители устроили трудовое рабство десяткам людей – подробности в видеосюжете:

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полиция рабство освобождение Херсонская область

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