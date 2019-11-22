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Десятилетние близнецы из Глобино выиграли Всемирную олимпиаду по быстрому счету: видео

22 ноября, 16:36

Родились братья раньше срока, а заговорили позже сверстников – пришлось обращаться к логопеду

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Калькулятор в голове – так говорят о десятилетних близнецах из Глобино, что в Полтавской области. Ребята меньше чем за секунду дприбавляют и отнимают четырехзначные числа. Братья Тарасовы победили на Всемирной олимпиаде по быстрому счету.

Эти двое десятилетних близнецов считают быстрее всех в Украине. В пять лет уже опережали в арифметике отца.

"Я сказал, например, там двадцать семь умножить на четыре и уже себе думаю, сколько же это будет, а они мне "дальше папа". Я же останавливаюсь, а они уже посчитали", – рассказывает Сергей Тарасов, отец близнецов.

Родились братья раньше срока, заговорили позже сверстников – пришлось обращаться к логопеду. А потом быстро догнали и перегнали других. Еще с первого класса – как те орешки щелкали примеры в пределах тысячи.

Татьяна Боровик, учительница начальных классов Глобинской гимназии №1:

"Я понимала по себе, что на определенном этапе не могу себя переступить. Я не могу им в первом классе дать примеры четвертого класса".

Учительница предложила родителям отдать сыновей в школу ментальной арифметики. Среди достижений ребят уже не один рекорд по быстрому счету. И при этом близнецы планируют превзойти самих себя – на любую задачу тратить меньше чем полсекунды!

Вне области арифметики в остальном рекордсмены – обычные мальчишки.

"Они любят и футбол, и волейбол, играть в шахматы, теннис. Обычные дети", – отмечает Юлия Тарасова, мама близнецов.

Родители надеются, что уникальное умение непременно пригодится сыновьям во взрослой жизни.

Напомним, этим летом украинские школьники завоевали 9 медалей на международных олимпиадах. Домой они привезли одну золотую, две серебряные и шесть бронзовых медалей с международных олимпиадах по информатике и астрономии.

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близнецы олимпиада Полтавская область Глобино арифметика

Источник: Сегодня

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