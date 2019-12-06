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Детскую больницу в Николаеве наводнили тараканы: видео

6 декабря, 15:17

Женщина засняла видео, на котором насекомые ползают по полу, окнах, тумбочках и даже на самих больных

В Николаевской областной детской больнице жалуются на тараканов. Об этом сообщила мама одного из маленьких пациентов. Женщина сняла видео, на котором показала отделение и насекомых, которые повсюду на полу, окнах, тумбочках и даже на самих больных. В больнице о проблеме знают, но сделать ничего не могут – здание старое, прусаков пытаются вывести, но пока безрезультатно.

Но не всегда в лечебных заведениях работники стараются избавиться от надоедливых насекомых. Так ранее новости "Сегодня" писали о том, как медсестры разбросали по больнице тараканов в Италии. Насекомых снял на видео один из пациентов. Пол туалета в отделениях скорой и неотложной помощи покрыт тараканами.

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Да и не всегда попытки борьбы с тараканами приводят к желаемым последствиям. Ранее сообщалось о том, как дети пострадали при травле тараканов в криворожском ТРЦ. Работы проводили в подвале. Через систему вентиляции отрава могла попасть в расположенный здесь детский комплекс. Пострадавшие и директор детского комплекса говорят, что о травле их никто не предупреждал.

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Николаев поликлиника тараканы

Источник: Сегодня

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