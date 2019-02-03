Девочка, пострадавшая при падении ледяной глыбы в Полтаве, впала в кому
Состояние здоровья ребенка оценивается как тяжелое
В Полтаве малолетняя девочка, которая пострадала от падения ледяной глыбы возле остановки общественного транспорта "Зигина", находится в реанимационном отделении детской городской клинической больницы. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.
"В реанимационное отделение детской городской клинической больницы Полтавы с предварительным диагнозом "ушиб головного мозга, перелом свода черепа, кома" госпитализирована малолетняя З. 2013 года рождения, жительница Киевского района Полтавы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состоянии ребенка тяжелое.
Напомним, сообщалось, что 2 февраля в Полтаве возле остановки общественного транспорта "Зыгина" на улице Соборности с крыши дома упала ледяная глыба, которая тяжело травмировала малолетнюю девочку.
Кроме того, в пятницу, 1 февраля, в России женщина погибла от упавшей с крыши ТЦ глыбы льда. У погибшей жительницы Брянской области осталось трое детей.
Напомним, 18 января в Харькове на женщину с крыши сорвалась ледяная глыба. В больнице врачи диагностировали у пострадавшей два открытых перелома кисти, двойной закрытый перелом лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. В тот же день медики прооперировали левую кисть: пришили мизинец и безымянный пальцы. После больницы будет длительное лечение и реабилитация. Врачи сделали все возможное, но стопроцентной гарантии восстановления подвижности руки не дали.
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