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Девочка, пострадавшая при падении ледяной глыбы в Полтаве, впала в кому

Сегодня, 14:08

Состояние здоровья ребенка оценивается как тяжелое

Фото: Сегодня
Девочка, пострадавшая при падении ледяной глыбы в Полтаве, впала в кому //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/fa5/f03/5c3fa5f033f95.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/fa5/f03/5c3fa5f033f95.jpg Другие регионы Состояние здоровья ребенка оценивается как тяжелое

В Полтаве малолетняя девочка, которая пострадала от падения ледяной глыбы возле остановки общественного транспорта "Зигина", находится в реанимационном отделении детской городской клинической больницы. Об этом сообщает Управление по вопросам гражданской защиты Полтавской ОГА.

"В реанимационное отделение детской городской клинической больницы Полтавы с предварительным диагнозом "ушиб головного мозга, перелом свода черепа, кома" госпитализирована малолетняя З. 2013 года рождения, жительница Киевского района Полтавы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что состоянии ребенка тяжелое.

Напомним, сообщалось, что 2 февраля в Полтаве возле остановки общественного транспорта "Зыгина" на улице Соборности с крыши дома упала ледяная глыба, которая тяжело травмировала малолетнюю девочку.

Кроме того, в пятницу, 1 февраля, в России женщина погибла от упавшей с крыши ТЦ глыбы льда. У погибшей жительницы Брянской области осталось трое детей.

Напомним, 18 января в Харькове на женщину с крыши сорвалась ледяная глыба. В больнице врачи диагностировали у пострадавшей два открытых перелома кисти, двойной закрытый перелом лучевой кости, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки. В тот же день медики прооперировали левую кисть: пришили мизинец и безымянный пальцы. После больницы будет длительное лечение и реабилитация. Врачи сделали все возможное, но стопроцентной гарантии восстановления подвижности руки не дали.

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Тег лед, Полтава, больница, кома, глыба

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