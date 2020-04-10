Для тушения пожара в Черниговской области задействовали авиацию

Пожар охватил около 200 гектаров леса, на огонь сброшено уже 48 тонн воды

Пока бригады ГСЧС тушат огонь в Чернобыльской зоне,масштабные лесные пожары разгорелись в Черниговской области.

Здесь пламя хватило окло 200 га леса – в районе села Сорокошичи Козелецкого района. Спасатели, военные и работники лесничеств пытаются потушить пожар. Задействовали даже авиацию – сбросили 48 тонн воды. Но сильный ветер продолжает разносить пламя. Спасатели опасаются, что пожар может перекинуться на расположенные рядом села.

Поэтому тракторы роют специальные траншеи, чтобы остановить огонь.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что потоки воздуха из Чернобыльской зоны отчуждения, где продолжаются пожары, будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области, а также через сам Киев. Между тем, людям не стоит волноваться, говорят ученые.

"Прогнозируемые концентрации Cs-137 в приземном слое воздуха Киева могут достигать нескольких мБк/м3. Эти концентрации не представляют угрозы жизни и здоровью населения и в 100 и более раз ниже допустимого уровня, установленного НРБУ-97, равного 800 мБк/м3", – говорится в сообщении Государственного научно-технического центра по ядерной и радиационной безопасности.

Также сайт "Сегодня" сообщал о трагедии в Киевской области, где при пожаре погибли трое маленьких детей.

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