Дома залило нечистотами, а все вещи испорчены: в Херсоне масштабная авария на коллекторе

В Херсоне произошла масштабная авария на коллекторе. В результате больше всего пострадало 5 домов частного сектора.
Об этом сообщает журналистка Анжела Слободян, передает сайт "Сегодня".
Поздним вечером из-за прорыва трубы с земли забил фонтан в 30 метров. Больше всего пострадали 5 домов частного сектора. Напором и канализационными водами залило здания сверху вниз нечистотами.
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В Киеве опять прорвало трубопровод
В Дарницком районе столицы произошел прорыв трубопровода. У жилых домов по адресам Вербицкого, 28, Бажана, 9, образовались огромные лужи.
Люди говорят, что вода течет в подвалы.
Фото аварии от очевидцев опубликовали в соцсетях.
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