Дорогие ямы: как добиться от дорожников компенсации на ремонт машины

Водитель из Ровно выиграл один суд, вернув себе права, и теперь собирается судиться с облавтодором

Водитель из Ровно подал на патрульных в суд и выиграл, доказав, что полиция не имела права отбирать его водительские права. Теперь он собирается судиться с дорожниками, по вине которых влетел в яму и повредил авто. В такой ситуации может оказаться любой, и журналисты "Сегодня" разобрались, как автомобилистам действовать в подобных случаях.

Месяц из-за ямы на трассе Ровно-Сарны водитель Юрий Гриневич судился с полицией – он выиграл спор и вернул свои водительские права, но яма до сих пор на месте.

В феврале Юрий ехал на работу и на трассе Ровно-Сарны пробил колесо. Он вызвал патрульных, чтобы они составили протокол на дорожников, но те составили протокол и на водителя - за превышение скорости, – а также отобрали права. Юрий подал иск на полицейских – и выиграл.

В полиции с решением суда не согласны, и по-прежнему считают, что действовали по закону: по словам правоохранителей, если бы водитель не превысил скорость, то увидел бы яму. Вины дорожников, впрочем, в полиции тоже не отрицают, а протокол на них уже отправили в суд.

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Но Юрий Гриневич одним выигранным делом решил не ограничиваться. Водитель готовит второй иск – уже против дорожников, – и будет требовать компенсировать стоимость новой шины и моральный ущерб.

Добиться компенсации можно, уверяет юрист Станислав Костюченко, ведь Юрий собрал на месте ДТП максимум доказательств. За шину Юрий намерен требовать 3 тысячи гривен, и еще 50 тысяч – за моральный ущерб. Он понимает, что дело может затянуться не на один год, но готов идти до конца.

Так, например, добилась своего жительница Мукачево Елена Цива. Она два года судилась с облавтодором из-за пробитых колес – и выиграла компенсацию в 13 тысяч гривен.

Напомним, на трассе Киев – Чоп пьяный водитель устроил "огненное" ДТП: машина столкнулась с попутным автомобилем, слетела с дороги и загорелась.

Также в Ровно пьяные девочки-подростки украли "Хаммер" и попали в ДТП.