Дорожная трагедия в Винницкой области: под колесами крутого джипа погибла дворник

За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, который сбил потерпевшую, находился 20-летний водитель

Фото: Pixabay

Дорожная трагедия в Винницкой области: под колесами крутого джипа погибла дворник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ba9/4eb/5c7ba94eb35cc.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ba9/4eb/5c7ba94eb35cc.jpg 2019-03-03T12:16:15+02:00 Другие регионы За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, который сбил потерпевшую, находился 20-летний водитель

Правоохранительные органы Винницкой области устанавливают обстоятельства дорожного происшествия, которое стоило жизни 50-летней жительнице села Филиополь. ДТП произошло днем 2 марта в городе-курорте Хмельник, где погибшая работала дворником.

За рулем автомобиля Toyota Land Cruiser, который сбил потерпевшую, находился 20-летний водитель. Виновник случившегося остался на месте аварии, и у него уже взяли образцы крови для анализа на наличие алкоголя.

СМИ выяснили, что автомобиль зарегистрирован на имя предпринимателя из Хмельника Олега Будковского, однако за рулем находился не он.

Сотрудники Национальной полиции возбудили по факту случившегося уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего).

"За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет", – уточнили в правоохранительных органах.

Напомним, ранее на этой неделе в Винницкой области, под городом Бершадь,33-летняя автомобилистка, находившаяся за рулем Peugeot Partner, насмерть сбила велосипедиста.

Также сообщалось о трагическом дорожном происшествии в Киеве, где в лобовом столкновении сошлись ZAZ Vido и карета скорой помощи. В результате аварии три человека погибли и еще трое получили ранения.

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