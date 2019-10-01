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Драка депутатов в Херсонской области: суд отказал подозреваемому в избрании меры пресечения

1 октября, 13:17

По словам адвоката Рищука, Чухалов заявил следователю, что драки не было

/ Фото: Pixabay

В Херсоне суд отказал в избрании меры пересечения депутату Херсонского областного совета Евгению Рищуку, которого подозревают в избиении депутата Олешковского райсовета Романа Чухалова.

Как выяснилось, представитель прокуратуры Херсонской области просил суд избрать Рищуку меру пресечения в виде личного обязательства. Он должен был сдать загранпаспорт, носить электронный браслет и не контактировать с пострадавшим.

Кроме того, на заседании один из защитников Рищука Игорь Мокин заявил, что пострадавший заявил следователю о том, что драки не было.

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"Когда он собирал аппаратуру, к нему подошел Рищук. Они друг друга не слышали из-за громкой музыки, размахивали руками. Чухалов якобы зацепился за провода и упал. Потом на него упал и Рищук. Чухалов ничего не помнит, а кровь пошла из-за повышенного давления или плохого самочувствия", – рассказал Мокин.

Отметим, что самого Чухалова и его защиты в зале суда не было. Адвокаты Рищука назвали несостоятельными доводы прокуратуры. Сам Рищук заявил, что все происходящее – политическая провокация.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области во время празднования Дня села Правые Саги подрались экс-депутат Евгений Рищук и депутат Олешковского райсовета Роман Чухалов.

Кроме того, не так давно в Кривом Роге в горсовете подрались депутаты.

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суд Херсон драка мера пресечения отказ Херсонская область

Источник: УНИАН

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