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Древний город на Волыни получит новое название

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
1 октября, 16:41
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Предложение о переименовании города вынесли на пленарное заседание горсовета
Во Владимире-Волынском инициируют переименование города
Во Владимире-Волынском инициируют переименование города / Фото: Коллаж: Сегодня

Депутаты городского совета Владимир-Волынского почти единогласно проголосовали за возвращение городу исторического названия. Теперь он будет носить старое название – Владимир.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Вятрович в Facebook.

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"Деколонизация продолжается! Городской совет Владимир-Волынского поддержал решение о возвращении городу исторического названия – Владимир, без привязки, выдуманной россиянами", – написал нардеп.

Про Владимир-Волынский

Владимир-Волынский – город в Волынской области Украины. Административный центр Владимир-Волынского района.

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Владимир – один из древнейших городов Руси: известен с X века, выгодное положение на пересечении торговых путей сделало его богатым купеческим и ремесленным центром. В период феодальной раздробленности входит в Волынское княжество, затем – в Галицко-Волынское княжество.

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С XII века город превращается в еврейское местечко. После восстания Хмельницкого и русско-польской войны в XVII веке город постепенно теряет значимость и становится небольшим провинциальным поселением. В 1795 году включён в состав Российской империи и переименован во Владимир-Волынский. Город стал одним из мест крупных сражений Первой мировой войны, в 1915 году оккупирован австро-венгерскими войсками.

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В 1921 году отошел Польше, по пакту Молотова-Риббентропа передан СССР, в 1941 году захвачен Германией, уничтожившей почти всё его еврейское население. Взят Красной армией в 1944 году, впоследствии стал промышленным центром, в нём построен крупный сахарный завод, швейная, мебельная, птицефабрика, сборочный цех Луцкого автозавода и другие предприятия. После распада СССР остался в составе Украины.

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