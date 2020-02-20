"Друг друга накручивают и плачут": жительница Новых Санжар рассказала о ситуации в районе

Протестующие перекрыли дороги из Полтавы в Новые Санжары, а также дороги, соединяющие с Днепропетровской областью. Об этом написала жительница Новых Санжар Ирина Земляна в своем Facebook, комментируя протесты жителей против размещения эвакуированных из Китая украинцев.

"Национальная гвардия прорвала оборону в одном месте, но люди заблокировали мост через реку (я немного переживаю за тот мост, потому что он в аварийном состоянии и чтобы он не рухнул). Автобусное сообщение отменено. Мама работает директором школы в соседнем селе, в 6 утра смогла выехать из Новых Санжар, но как будет возвращаться не знаю, потому что все перекрыто", – сообщила женщина.

По информации издания Полтавщина, примерно 200 местных жителей стоят перед мостом через Ворсклу. Их с двух сторон окружили подразделении полиции, Нацгвардии и ТОР патрульной полиции.

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Также она рассказывает, что сейчас "у людей паника, они друг друга накручивают и плачут, ходят слухи и фэйки".

"Президент написал, что санаторий изолированно, но это не правда, потому что он граничит с жилыми домами", – добавляет она.

Кроме того, по словам жительницы, появилась информация, что директор санатория "Новые Санжары" написал заявление на увольнение.

По информации председателя Новосанжарского райсовета Геннадия Супруна, власти привлекли к разблокированию дорог 3500 правоохранителей.

Напомним, мы писали, что число пикетирующих уже превысило тысячу. Новосанжарский протест стал причиной для бурного обсуждения в соцсетях, где мнения также разделились.

В составе украинской делегации, кроме специально подготовленного персонала, находится и военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов: на борту самолета из Уханя он единственный представитель от украинских медиа. Вместе с нашими гражданами Александр пройдет весь цикл эвакуации, до последнего дня обсервации, и каждый день изнутри будет показывать все происходящее в этом процессе. Прямые включения и эксклюзивные репортажи в новостях "Сегодня" на телеканале "Украина" будут выходить в выпусках в 15:00, 19:00, 23:00.

Все подробности в спецтеме Эвакуация украинцев из Китая

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