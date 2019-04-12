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ДТП с бензовозом: в Винницкой области цистерна слетела в кювет

Сегодня, 13:49

Водитель автоцистерны не справился с управлением, машина слетела в кювет и перевернулась

Возле села Райгород Немировского района Винницкой области произошло ДТП с автоцистерной, в которой перевозилось дизельное топливо. Об этом сообщил начальник областного управления ГСЧС Руслан Шевчук.

"Автомобиль DAF (цистерна, полуприцеп емкостью 25 тонн), загруженный дизтопливом, по дороге из Кропивницкого в Черновцы съехал в кювет и опрокинулся набок", – написал он.

В результате ДТП произошла разгерметизация заливных люков, возникла умеренная утечка горючего. На месте происшествия работали сотрудники ГСЧС, Нацполиции, экологическая инспекция и представители органов власти.

Напомним, недавно в Запорожье полицейские устроили "киношную" погоню за пьяным угонщиком, который, как оказалось, должен был находиться под домашним арестом.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла законопроект № 7279-д, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "За" проголосовали 239 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Также мы сообщали, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Как отмечают в полиции, часто ДТП происходят по вине пьяных водителей. 

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Тег ДТП, бензовоз, цистерна

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