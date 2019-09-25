ДТП с девятью погибшими в Житомирской области: водителя грузовика оправили за решетку

Фото: ГУНП в Житомирской области

В Житомире под стражу взяли водителя грузовика, причастного к ДТП с девятью погибшимина трассе Киев – Чоп. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.

"24 сентября по ходатайству следователей полиции и согласованию с прокуратурой области Королевского районным судом Житомира подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Напомним, ДТП произошло около 22:30 22 сентября на 250-м километре трассы Киев – Чоп, вблизи села Большой Молодьков. Выяснилось, что 55-летний водитель DAF с цистерной, направляясь в сторону столицы, не справился с управлением и столкнулся с автобусом сообщением Житомир – Яремче. Автобус в этот момент стоял на обочине дороги – 66-летний водитель автобуса остановился для замены колеса. В момент ДТП часть пассажиров находились на обочине дороги.

В результате аварии погибли девять пассажиров автобуса. Водителя грузовика и еще девять человек госпитализировали.

Ранее сообщалось, что за восемь месяцев 2019 года в Украине произошло 100 236 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погиб 1991 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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