ДТП с нардепом Михаилом Бондарем в Житомирской области: стали известны детали

/ Фото: Житомир.инфо

В результате тройного ДТП в Житомирской области пострадал депутат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Нардеп сообщил, что направлялся из Киева на выходные в Сокаль Львовской области на автомобиле BlaBlaCar. В машине, кроме Бондаря, находились водитель с женой и еще один пассажир.

Как рассказал депутат, жизнь ему и другим находившимся в машине людям спасли ремни безопасности. Сейчас Бондарь находится в больнице. У нардепа ушибы на лице, руке и ногах. Пострадавших осматривают медики.

Полицейские начали уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УКУ.

Напомним, ранее в Киеве произошло жуткое ДТП – автомобиль BMW зацепил Chevrolet Lacetti, врезался в парапет подземного перехода и загорелся. В результате инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. на перекрестке с улицей Гарматной он увидел, что на противоположной стороне проспекта стоит BMW и дымится. Мужчина перебежал дорогу и начал вытаскивать пострадавших.

Кроме этого, полиция Киева объявила в розыск водителя, который, управляя автомобилем Mercedes, сбил женщину, которая переходила дорогу на пешеходном переходе. От полученных травм она погибла на месте, а водитель с места происшествия скрылся.

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