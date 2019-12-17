ДТП с пассажирским автобусом в Черниговской области: в полиции рассказали подробности

Фото: ГУНП в Черниговской области

Число пострадавших в результате столкновения пассажирского автобуса, который ехал из Херсона в Москву, и грузовика в Черниговской области, возросло до 16 человек. Еще три человека погибли.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что за рулем грузовика находился гражданин Сербии, а рейсовым автобусом управлял украинец. Выяснилось, что водитель Neoplan во время обгона выехал на встречную полосу, где и столкнулся с фурой. Во время удара с полуприцепа грузовика вылетели рулоны прессованной бумаги и повредили проезжающую рядом Toyota Camry.

Фото: ГУНП в Черниговской области

Жертвами аварии стали водитель автобуса и двое пассажиров – они погибли на месте. 16 человек госпитализированы, среди них – переменный водитель и пассажиры автобуса, а водитель грузовика и пассажир легковушки. Кроме того, копы обеспечили временный приют для матери с восьмимесячным младенцем – единственным ребенком среди пассажиров автобуса. Они оперативно договорились с жителями ближайшей деревни, которые приютили женщину и младенца.

Напомним, сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Ранее мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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