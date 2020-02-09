ДТП с трактором в Николаевской области: автомобили всмятку, есть пострадавшие (видео)

В Николаевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi Galant и трактора. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
Как написали в ведомстве, инцидент произошел около 7 утра в поселке Бугское Арбузинского района.
"Спасатели ГСЧС деблокировали водителя легковушки, которого в результате столкновения зажало внутри автомобиля. По предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.
Также отмечается, что оба транспортных средства сильно повреждены, а оба водителя с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу.
По данному факту следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".
Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.
Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.
Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк