ДТП с трактором в Николаевской области: автомобили всмятку, есть пострадавшие (видео)

Одного из водителей зажало внутри автомобиля

/ Фото: Преступности.нет

В Николаевской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mitsubishi Galant и трактора. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Как написали в ведомстве, инцидент произошел около 7 утра в поселке Бугское Арбузинского района.

"Спасатели ГСЧС деблокировали водителя легковушки, которого в результате столкновения зажало внутри автомобиля. По предварительным данным, находился в состоянии алкогольного опьянения", – говорится в сообщении.

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Также отмечается, что оба транспортных средства сильно повреждены, а оба водителя с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализированы в больницу.

По данному факту следователи начали уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами".

Напомним, что на протяжении 2019 года в Украине было зафиксировано 160 675 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 3454 человека.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-"рекордсмены" по количеству ДТП.

Также смотрите в сюжете о том, почему украинцы не пристегиваются за рулем и как с этим собираются бороться активисты и власть:

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