ДТП с тремя погибшими в Херсонской области: полицейский отказался проходить освидетельствование

Его отец – бывший начальник полиции

На месте происшествия.

Оперативник управления полиции в АР Крым и Севастополе Евгений Калинин, устроивший аварию с тремя погибшими, отказался проходить осмотр на состояние алкогольного опьянения.

Об этом пишет в Facebook активист Роман Синицын.

По его данным, участник ДТП является сыном бывшего руководителя милиции Херсонской области Александра Калинина.

Прежде Е.Калинин работал в Каланчаксом райотделе полиции Херсонской области.

Как сообщалось, в ДТП на трассе Скадовск – Каховка Херсонской области погибла семья с девятилетним ребенком, в чей "ВАЗ" врезался "БМВ" полицейского Калинина. Последнего спасли подушки безопасности.

Как сообщалось, четыре человека погибли в ДТП в Киеве.

Также мы сообщали, что на Полтавском шоссе в Днепре столкнулись три грузовика и легковушка, в аварии пострадали два человека.

В Одесской области полицейские попали в пьяное ДТП с пострадавшим.

В Херсоне сотрудник Национальной полиции на личном автомобиле, находясь вне службы, сбил двух пешеходов.

Также сообщалось, что начальник Конотопского отделения полиции, автомобиль которого сбил ребенка на пешеходном переходе, отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки.

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