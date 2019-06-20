Сделать стартовой
26,33
29,51
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Другие регионы

ДТП с тремя погибшими в Херсонской области: полицейский отказался проходить освидетельствование

20 июня, 09:44

Его отец – бывший начальник полиции

На месте происшествия
На месте происшествия.

Оперативник управления полиции в АР Крым и Севастополе Евгений Калинин, устроивший аварию с тремя погибшими, отказался проходить осмотр на состояние алкогольного опьянения.

Об этом пишет в Facebook активист Роман Синицын.

По его данным, участник ДТП является сыном бывшего руководителя милиции Херсонской области Александра Калинина.

Прежде Е.Калинин работал в Каланчаксом райотделе полиции Херсонской области.

Как сообщалось, в ДТП на трассе Скадовск – Каховка Херсонской области погибла семья с девятилетним ребенком, в чей "ВАЗ" врезался "БМВ" полицейского Калинина. Последнего спасли подушки безопасности.

Как сообщалось, четыре человека погибли в ДТП в Киеве.

Также мы сообщали, что на Полтавском шоссе в Днепре столкнулись три грузовика и легковушка, в аварии пострадали два человека.

В Одесской области полицейские попали в пьяное ДТП с пострадавшим.

В Херсоне сотрудник Национальной полиции на личном автомобиле, находясь вне службы, сбил двух пешеходов

Также сообщалось, что начальник Конотопского отделения полиции, автомобиль которого сбил ребенка на пешеходном переходе, отстранен от исполнения служебных обязанностей на период проведения служебной проверки.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, смерть, полицейский, Херсонская область

Вы сейчас просматриваете новость " ДТП с тремя погибшими в Херсонской области: полицейский отказался проходить освидетельствование". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Черкассах скончался избитый неизвестными журналист Комаров

Сегодня, 09:10

Он умер, не приходя в сознание

В Одесской области найдена погибшей пропавшая девочка

Вчера, 23:04

11-летняя Даша Лукьяненко днем 13 июня ушла на танцы, и с тех пор ее местонахождение было неизвестно

В Одессе за пять месяцев в авариях погибли десятки пешеходов

Вчера, 16:44

В авариях на улицах Одессы с начала года погиб 41 пешеход и еще 246 получил травмы

В Николаеве "скорая" сбила шестилетнюю девочку

Вчера, 14:14

Автомобиль наехал на ребенка на пешеходном переходе

Алибасова вывозят из России: что случилось

"Сладкое лекарство": Что лечит черешня в организме человека

Почему у женщины растет животик? 5 основных причин

Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?

50 способов перенести жару [инфографика]

Смерть во время марафона: какова же печальная статистика

Бывшая жена Потапа поздравила его с женитьбой на Каменских

Как бег влияет на мужские гормоны?

Ленивый бег для похудения

Венгрия'08: Тадаши Ямашина не смог сдержать слёз

Налоги на посылки из-за рубежа вырастут: что подготовили украинцам

Сегодня, 07:38

Около 43% интернет-покупателей приобретают товар на зарубежных сайтах

"Нужен работник до 45 лет": работодателей в Украине ждут проблемы

Вчера, 07:51

Доказать факт дискриминации по возрасту очень сложно

Украинцы смогут не платить за коммуналку, если услуги предоставляются плохо: все о новом постановлении Кабмина

Вчера, 07:00

Жильцы получили механизм перерасчета за "коммуналку". Эксперты: без судов не обойдется

Прогноз Всемирного банка: почему Украина к концу года станет еще беднее Европы

18 июня, 07:51

Мировой ВВП падает быстрее прогноза. Одна из причин – угроза мировой торговой войны

Ломаченко - Кролла: Видео потрясающего нокаута чемпиона

Разрушение Керченского моста: на Западе описали опасный сценарий

Житель Донецка показал, как сейчас выглядят крупные ТЦ
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь