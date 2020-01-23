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ДТП с военными: в Полтавской области грузовик слетел с трассы

23 января, 11:36

В слетевшей с дороги машине находились шесть человек

/ Фото: Нацполиция

На трассе Полтава – Александрия произошло ДТП – там с дороги в кювет слетел военный грузовик с пассажирами.

Как сообщили в управлении Патрульной полиции Кременчуга, инцидент произошел утром 23 января у села Подлужное.

Полицейские отметили, что на дороге не удержался автомобиль воинской части А-1546, в котором находились шестеро военных.

Предварительно известно, что для осмотра медиков с места аварии были доставлены два человека.

Напомним, ранее в Киеве внедорожник с военными врезался в легковушку. В той аварии обошлось без пострадавших.

Позже на трассе Киев – Чоп произошло страшное ДТП – ночью водитель внедорожника неосторожно пошел на обгон и врезался в военный грузовик, который ехал в попутном направлении.

"В результате ДТП произошло возгорание автомобиля ГАЗ, где находились девять солдат контрактной службы Вооруженных сил Украины. Двое из них, которые находились в кузове авто для конвоирования осужденных, сгорели на месте происшествия. Водитель-военнослужащий госпитализирован с травмами нижних конечностей", – заявили в полиции, добавив, что 36-летнего водителя иномарки задержали.

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ДТП военные грузовик Кременчуг Полтавская область

Источник: Сегодня

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