ДТП участием жены прокурора передали в другую область
Дело передали из-за недоверия людей к следствию
Дело о резонансном ДТП с участием жены прокурора передали в другую область, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Через средства массовой информации близкие погибшей девушки начали высказывать сомнения в объективности следствия, учитывая тот факт, что муж водителя – сотрудник прокуратуры, а отец – депутат районного совета. Поэтому, по ходатайству прокуратуры Сумской расследовать ДТП будут правоохранители Харьковской области,
Так, восьмого апреля прокурор Сумской области обратился к руководству Генпрокуратуры Украины с ходатайством предать дело для дальнейшего расследования в другую область. А в понедельник, 15 апреля, его рассмотрели и поручили дальнейшее расследование отделению Харьковской области.
Напоминаем, что смертельное ДТП произошло 30 марта. В тот день под колеса автомобиля попала 24-летняя девушка. Водитель – жена прокурора Сергея Вакулы, дочь депутата Ахтырского райсовета, бывшего главы Ахтырской РГА и бизнесмена Виктора Сугака.
После этого жители Сум пикетировали прокуратуру, потому что не верили в справедливое расследование ДТП. "Сегодня" попытались разобраться в ходе следствия и пообщались с пикетирующими. Они рассказывают, что дело с ДТП было последней каплей и они выступают за честное расследование.
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