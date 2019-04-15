ДТП участием жены прокурора передали в другую область

Дело передали из-за недоверия людей к следствию

Фото: из открытых источников.

Дело о резонансном ДТП с участием жены прокурора передали в другую область, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Через средства массовой информации близкие погибшей девушки начали высказывать сомнения в объективности следствия, учитывая тот факт, что муж водителя – сотрудник прокуратуры, а отец – депутат районного совета. Поэтому, по ходатайству прокуратуры Сумской расследовать ДТП будут правоохранители Харьковской области,

Так, восьмого апреля прокурор Сумской области обратился к руководству Генпрокуратуры Украины с ходатайством предать дело для дальнейшего расследования в другую область. А в понедельник, 15 апреля, его рассмотрели и поручили дальнейшее расследование отделению Харьковской области.

Напоминаем, что смертельное ДТП произошло 30 марта. В тот день под колеса автомобиля попала 24-летняя девушка. Водитель – жена прокурора Сергея Вакулы, дочь депутата Ахтырского райсовета, бывшего главы Ахтырской РГА и бизнесмена Виктора Сугака.

После этого жители Сум пикетировали прокуратуру, потому что не верили в справедливое расследование ДТП. "Сегодня" попытались разобраться в ходе следствия и пообщались с пикетирующими. Они рассказывают, что дело с ДТП было последней каплей и они выступают за честное расследование.

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