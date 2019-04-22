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ДТП в Черкассах – из салона автомобиля пассажирку вытягивали спасатели

Сегодня, 17:00

Автомобиль Hyundai Accent врезался в дерево

фото: zmi.ck.ua/
фото: zmi.ck.ua/.

В Черкассах произошло ДТП, в результате которого пассажирку зажало в автомобиле. Инцидент случился на улице Грушевского, сообщает пресс-служба Черкасского ГРО УДСНС Украины в Черкасской области.

 Автомобиль Hyundai Accent врезался в дерево. Пассажирку транспортного средства зажало поврежденными конструкциями. Чтобы освободить женщину, вызвали службу ГСЧС. Спасатели с помощью гидравлического инструмента вытащили ее из салона автомобиля. Женщину с переломом конечности госпитализировали.

Напомним, ранее в Киеве на проспекте Победы водитель Daewoo Lanos не справился с управлением и выехал на остановку. Неуправляемое авто сбило двух мужчин около 40 лет, они были госпитализированы в тяжелом состоянии. В самом авто, кроме водителя, находилась его дочь, которая получила порезы.

Ранее сообщалось, что внедорожник BMW X6 выехал на встречную полосу на проспекте Лобановского, 119, в Киеве и столкнулся с другими машинами, в результате чего пострадали два человека. BMW на большой скорости ехал по проспекту в сторону Демеевской площади, однако выехал на встречу, въехал в такси Chevrolet Lacetti, а также столкнулся с Lada Kalina, Mitsubishi Lancer, Renault Logan и Daewoo Nexia.  После ДТП водитель внедорожника и его пассажиры сбежали с места происшествия.


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Тег ДТП, пассажир, врезался, потерпевший

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