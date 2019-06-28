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ДТП в Черниговской области: погиб полицейский

28 июня, 17:51

Недавно Игорю Чмиру исполнилось 24 года

Фото: Facebook

Вчера вечером в ДТП погиб патрульный полицейский роты тактико-оперативного реагирования управления патрульной полиции Черниговской области сержант полиции Игорь Чмир.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции, Игорь вступил в ряды патрульной полиции в 2017 году, с честью и достоинством служил украинскому народу.

Вечером, 27 июня, патрульный ехал на собственном автомобиле, не справился с управлением и попал в ДТП. К сожалению, эта поездка стала последней в его жизни. Недавно Игорю исполнилось 24 года.

Напомним, недавно возле села Мощаны Львовской области произошло ДТП с участием фуры и автомобиля патрульной полиции, в результате ДТП погиб полицейский.

Позже в больнице умер патрульный полицейскийОстап Кутный, который пострадал вследствие аварии на международной трассе Тернополь – Львов – Рава-Руська.

Ранее в Киеве пьяный таксист устроил ночные гонки с патрульнымии пытался проглотить ключи. Водитель носился по тротуарам, "летел" на красный сигнал светофора и даже успел проехаться по детской площадке.

Также в Черновицкой области, в селе Опришены Глыбоцкого района, произошла авария, в которой погиб полицейский.

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Тег авария, ДТП, Чернигов, коп

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