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ДТП в Николаевской области: легковушка врезалась в грузовик, трое погибших

3 ноября, 16:53

Авария произошла, когда легковая машина выехала на встречную полосу

/ Фото: Нацполиция

В Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль Fiat врезался в грузовик Volvo. В аварии погибли три человека – все, кто ехал в легковушке.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, трагедия произошла 3 ноября около 12:30 в Вознесенском районе.

"На автодороге Н-24 Благовещенское – Николаев произошло столкновение грузового автомобиля Volvo под управлением 33-летнего жителя Львова, и легкового автомобиля Fiat, в котором находились три человека – водитель и двое пассажиров", – говорится в сообщении.

По неизвестным причинам легковушка выехала на встречную полосу и врезалась в грузовик. Удар был настолько силен, что все, кто находился в салоне Fiat, погибли на месте.

Водитель грузовика не пострадал. На месте происшествия работают следователи.

Ранее мы сообщали, что за девять месяцев 2019 года в Украине произошло 114 769 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2369 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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ДТП грузовик николаевская область смертельное ДТП

Источник: Сегодня

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