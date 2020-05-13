Дубинки, наручники, фото: под Каневом открыли музей погибшим беркутовцам

В Черкасской области недалеко от Канева в селе Межиречье открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам "Беркута".

Об этом сообщил советник заместителя главы КГГА Владимир Зинченко в своем Facebook.

"На Каневщине в Межиречье открыли музей… погибшим на Майдане беркутовцам. Экспозиция музея – резиновые палки, наручники… Те самые палки, которыми били по голове протестующих", - подчеркнул он.

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При этом Зинченко предложил всем, кто готов "поехать в гости в этот музей", писать ему лично.

Позже к этому сообщению появилось дополнение: "Как приехали сегодня журналисты, стенды быстренько поубирали. Но, как сообщили, что все вернут назад, как только уедут журналисты".

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Напомним, что накануне Печерский районный суд Киева заочно арестовал беглого экс-президента Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений во время протестов в центре столицы 18-20 февраля 2014 года.

Так, следователи уже направили в суд два "дела Майдана" – относительно похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Кроме того, сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега".

При этом в Государственном бюро расследований назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана – им стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

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