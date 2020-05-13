Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,79
29,08
  1. Новости в регионах
  2. Другие регионы

Дубинки, наручники, фото: под Каневом открыли музей погибшим беркутовцам

13 мая, 17:17

Руслан Ровик

После прибытия журналистов "экспонаты" быстро убрали

В Черкасской области недалеко от Канева в селе Межиречье открыли музей погибшим на Майдане сотрудникам "Беркута".

Об этом сообщил советник заместителя главы КГГА Владимир Зинченко в своем Facebook.

"На Каневщине в Межиречье открыли музей… погибшим на Майдане беркутовцам. Экспозиция музея – резиновые палки, наручники… Те самые палки, которыми били по голове протестующих", - подчеркнул он.

Реклама

При этом Зинченко предложил всем, кто готов "поехать в гости в этот музей", писать ему лично.

Позже к этому сообщению появилось дополнение: "Как приехали сегодня журналисты, стенды быстренько поубирали. Но, как сообщили, что все вернут назад, как только уедут журналисты".

В тренде
Девочке нанесли не менее 20 ударов ножом: появились подробности жуткого убийства под Харьковом

Реклама

Напомним, что накануне Печерский районный суд Киева заочно арестовал беглого экс-президента Виктора Януковича по делу об организации насильственных преступлений во время протестов в центре столицы 18-20 февраля 2014 года.

Так, следователи уже направили в суд два "дела Майдана" – относительно похищения и убийства журналиста Василия Сергиенко и бывшего следователя милиции, который незаконно задерживал участников митингов. Кроме того, сообщено о подозрении в убийстве и покушении на убийство "майдановцев" бойцу спецподразделения "Омега".

При этом в Государственном бюро расследований назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана – им стал Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

музей Беркут канев Черкасская область

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 13 мая
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам на 13 маяУкраина
Коронавирус в Украине: статистика за 13 мая и все подробности из регионов
Коронавирус в Украине: статистика за 13 мая и все подробности из регионовУкраина
Мэр Черкасс прибыл в полицию, но допрос перенесли: названа причина
Мэр Черкасс прибыл в полицию, но допрос перенесли: названа причинаДругие регионы
Снял маску, чтобы поесть мороженого: херсонский суд вынес вердикт
Снял маску, чтобы поесть мороженого: херсонский суд вынес вердикт "нарушителю" карантинаДругие регионы
На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погода
На выходных до +20, а потом похолодание и снег: в Украине резко изменится погодаУкраина
В Николаеве из-за карантина произошла трагедия
В Николаеве из-за карантина произошла трагедияДругие регионы

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...