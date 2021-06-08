Душила, надев пакет на голову. В Тернополе психбольная мать жестоко убивала маленькую дочь

В Тернополе женщина попыталась жестоко расправиться со своей четырехлетней дочерью – надела девочке на голову пакет и пыталась убить.

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Что могло послужить причиной для случившегося, выяснял корреспондент "Сегодня" Михаил Яремишин.

Брат кричал "тетя-тетя"

Старших на помощь позвал пятилетний Степа Юркевич – на его глазах мама убивала его сестру Вику.

"Услышала стук – будто кто-то мячом бьет ... Открыла дверь в подъезд, а там старший мальчик крича "тетя-тетя!" – рассказывает соседка Мария.

Когда она зашла в квартиру, то обомлела.

"Там и кровь была со слюной. Я сразу не поняла что [происходит]. Я говорю: "Где тут ребенок ваш?" А она под ней – она [мать] сидит на ней [дочери]. Она сжала ее ногами и сидит на ней. Я сначала пыталась сама вытащить того ребенка. Ребенок не двигался, и я подумала что она уже вообще умерла", – вспоминает женщина.

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Именно Мария вырвала девочку из смертельных объятий матери.

"Ребенок упал, она была с пакетом на голове и ребенок. Когда она падала, то пакет соскочит, потому что голова была под ней [мамой], а ноги на земле. И когда ребенок упал, я подумала что он неживой. Мне стало нехорошо, я вышла в подъезд и стала звать на помощь других", – добавила Мария.

В это время мать уже душила сына – Степана спасли другие соседи, которые сбежались на крик. Полиция и скорая приехали в считанные минуты, и к тому времени детей вынесли на лестничную клетку.

"Полицейские оказывали первую медицинскую помощь, а именно реанимировали детей, приводили в чувство. Их вынесли на улицу, на свежий воздух, делали искусственное дыхание", – сообщил начальник сектора коммуникации Главного управления Нацполиции в Тернопольской области Сергей Крета.

"Один ребенок поступил в хирургию, а второй ребенок средней тяжести поступил в реанимацию", – заявил заместитель медицинского директора по медицинской работе Тернопольской областной детской больницы Владимир Белинский.

Через сутки детей отпустили домой под присмотр бабушки. Дома после нападения матери на детей все вверх дном. Вика и Степан сами убирают: собирают разбросанную по квартире обувь, игрушки и даже чинят поломанные мебель.

Диагноз: олигофрения

Их мама Надежда давно в разводе. Мать женщины Ирина Сокальская говорит, что ее дочь с детства страдает от проблем с психикой и имеет группу инвалидности.

"К 16 годам у нее стоял диагноз "олигофрения, имбецильная в состоянии дебильности". В 16 я ее лечила и очень много лечила, она стала более-менее нормальной. И муж ее кричит: "Зачем ей та психиатрическая группа?" – задается вопросом бабушка пострадавших детей.

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Сейчас Надежда находится на обследовании в психоневрологической больнице.

"Сегодня по телефону звонил ее врач. Она говорит, что не помнит, что с ней произошло. Что, мог быть такой сильный нервный срыв?" – говорит Сокальская.

На учете в социальных службах семья не стояла. Там нам объяснили, что Надежда никогда детей не била, но после попытки их убить полиция начала уголовное производство. Но сначала еще предстоит определить, насколько вменяемой является мать.

Пока что бабушка хочет оформить над внуками опекунство.

Напомним, ранее в этом году в Киеве неадекватная женщина выбросила из окна трехлетнего ребенка.

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А в прошлом году в Хмельницком умерла девочка, которую за месяц до этого избила родная мать.