Две легковушки столкнулись в Хмельницкой области: двое погибших, четверо раненых

Сегодня, 16:33

21-летний водитель "Ауди" выскочил на встречку, в результате погиб его отец и еще один пассажир авто

Фото:hm.npu.gov.ua
Фото:hm.npu.gov.ua

В Хмельницкой области в селе Лесо-Березовка Летичевского района вечером, 10 августа, 21-летний водитель "Ауди", во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Вольво", за рулем которого находился 45-летний водитель – житель Черновицкой области. Об этом сообщили сектор коммуникации полиции области.

"В результате ДТП травмированы четыре человека и еще двое от полученных травм скончались в больнице. Среди погибших – 64-летний отец водителя "Ауди", а также его 80-летняя пассажирка", – отмечено в сообщении. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В настоящее время решается вопрос о задержании водителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Ранее в Хмельницкой области произошла масштабная авария: столкнулись рейсовый автобус, грузовик и тракторВ результате аварии пострадал водитель трактора, который с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в больницу.

А в Полтавской области на трассе Киев – Харьков легковой автомобиль врезался в автобусную остановку. В результате аварии один человек погиб, еще один пострадал.

Не так давно в городе Змиев Харьковской области столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл
ДТП, погибшие, столкновение, хмельницкая область, легковые автомобили
Источник:

"Сегодня"

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