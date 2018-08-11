Две легковушки столкнулись в Хмельницкой области: двое погибших, четверо раненых

21-летний водитель "Ауди" выскочил на встречку, в результате погиб его отец и еще один пассажир авто

В Хмельницкой области в селе Лесо-Березовка Летичевского района вечером, 10 августа, 21-летний водитель "Ауди", во время обгона выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Вольво", за рулем которого находился 45-летний водитель – житель Черновицкой области. Об этом сообщили сектор коммуникации полиции области.

"В результате ДТП травмированы четыре человека и еще двое от полученных травм скончались в больнице. Среди погибших – 64-летний отец водителя "Ауди", а также его 80-летняя пассажирка", – отмечено в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

В настоящее время решается вопрос о задержании водителя в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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