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Две легковушки, "скорая" и лось: под Черниговом случилось необычное ДТП

Сегодня, 13:24

Выжить у животного шансов не было – сперва его сбила легковушка KIA, а потом переехали Toyota и медики

Фото: Pixabay
Две легковушки, "скорая" и лось: под Черниговом случилось необычное ДТП //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/e2b/c8a/5c8e2bc8a259d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/e2b/c8a/5c8e2bc8a259d.jpg Другие регионы Выжить у животного шансов не было - сперва его сбила легковушка KIA, а потом переехали Toyota и медики

В Черниговской области произошла крупная дорожная авария с участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. Как сообщают в сообществе "Чернигов. Оперативный", ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка.

По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.

Фото: t.me/ChernihivOperative

В результате аварии автомобили получили механические повреждения, но ни водители, ни пассажиры не пострадали.

Стоит отметить, что в прошлом голу в Украине также происходили дорожные происшествия с участием лосей.

Так, например, в декабре непарнокопытное попало под колеса фуры и легковушки Suzuki на Одесской трассе в районе поворота на Фастов, в результате чего скончалось.

Кроме того, зато ранее на Новоирпенской трассе под Киевом несколько машин оказались повреждены из-за выбежавшего в темноте на дорогу лося, зато само животное при этом практически не пострадало.

Мы также писали о другой "лосиной" аварии, которая случилась в Полтавской области. Ее жертвой стала 63-летняя пассажирка автомобиля, который столкнулся со зверем, а водитель получил травмы.

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Тег авария, ДТП, лось, олень, Черниговская область , дорожное происшествие

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