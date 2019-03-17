Две легковушки, "скорая" и лось: под Черниговом случилось необычное ДТП
Выжить у животного шансов не было – сперва его сбила легковушка KIA, а потом переехали Toyota и медики
В Черниговской области произошла крупная дорожная авария с участием двух легковых автомобилей, кареты "скорой помощи" и лося. Как сообщают в сообществе "Чернигов. Оперативный", ДТП случилось на трассе М-01 возле с. Топчиивка.
По словам очевидцев, вечером 16 марта на дороге Киев – Чернигов автомобиль KIA сбил лося, а ехавшие за ним Toyota и "скорая" переехали животное, из-за чего оно погибло на месте.
В результате аварии автомобили получили механические повреждения, но ни водители, ни пассажиры не пострадали.
Стоит отметить, что в прошлом голу в Украине также происходили дорожные происшествия с участием лосей.
Так, например, в декабре непарнокопытное попало под колеса фуры и легковушки Suzuki на Одесской трассе в районе поворота на Фастов, в результате чего скончалось.
Кроме того, зато ранее на Новоирпенской трассе под Киевом несколько машин оказались повреждены из-за выбежавшего в темноте на дорогу лося, зато само животное при этом практически не пострадало.
Мы также писали о другой "лосиной" аварии, которая случилась в Полтавской области. Ее жертвой стала 63-летняя пассажирка автомобиля, который столкнулся со зверем, а водитель получил травмы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Две легковушки, "скорая" и лось: под Черниговом случилось необычное ДТП". Другие Другие регионы смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Лось чудом выжил на скоростной трассе в Канаде: видео
Животное едва не угодило под колеса мчащихся машин
Лоси могут полностью исчезнуть с территории Украины к 2050 году
Зоозащитники озвучили печальный прогноз