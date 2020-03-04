Две сотни пациентов психдиспансера вот-вот окажутся на улице в Кировограде

Две сотни пациентов психиатрического диспансера вот-вот выбросят на улицу. 20 процентов персонала уволят в Кировоградском областном психдиспансере с первого апреля, как только начнется второй этап медреформы. Ведь по новым условиям финансирования от Национальной службы здоровья учреждение получит лишь 60 процентов необходимых средств.

"С первого апреля мне придется его забирать домой и нанимать сиделку, потому что он ходить не может. Здесь прекрасный уход. Я спокойно пришла, покормила его", – плачет Елена Купчак, мама пациента Кировоградской психиатрической больницы.

Сын Елены – один из пациентов, которому места в психиатрической больнице с первого апреля не найдется. Из семи сотен коек, 200 сократят. Хотя сейчас заведение почти заполнено.

"А как мне надо всех вызывать уколы делать, понимаете? Нанимать, вы знаете, это две-три тысячи", – жалуется Елена.

С остальными пациентами ситуация еще хуже – ни жилья, ни родственников, рассказывает новостям "Сегодня" главный врач.

Александр Тарасенко, главный врач Кировоградской областной психиатрической больницы:

"Они потеряли социальные связи, в них имеется жилья. И вот мы пишем письма в различные инстанции и получаем ответы, что жилье разрушено, не пригодно для жизни, родственники выписаны с района".

Как будут управляться медики с пациентами после сокращения штата, руководитель больницы также не понимает. Работу потеряют 170 сотрудников. Это преимущественно младший персонал. Итак, на 35 пациентов детского отделения ночью будет оставаться одна медсестра.

Ирина Литвиненко, заведующая детского психиатрического отделения:

"Если в дневное время мы сможем это как-то исправить, то в вечернее время у нас будет оставаться одна медсестра и одна санитарочка. Дети разных возрастов, дети с разными проблемами". В тренде Совбез ООН обсудит ситуацию в Крыму: названа дата заседания

Сократится и финансирование самого лечения, говорят медики. С первого апреля психически больных пациентов за деньги национальной службы здоровья обслуживать только раз в год.

Александр Тарасенко, главный врач Кировоградской областной психиатрической больницы:

"А у нас пациенты могут к нам три и четыре раза в году, обращаться к нам за помощью. Ну так устроена эта болезнь".

В Национальной службе здоровья объясняют – старая система финансирования медучреждений из госбюджета была расточительной. Средства выделялись не на количество пациентов, которым действительно нужна помощь, а на койко-места в больницах.

Татьяна Бойко, директор департамента коммуникаций НСЗУ:

"Тем людям, которым действительно нужна госпитализация долгосрочная в стационаре – они ее получат. А тех людей, которые по медицинским показаниям уже должны пойти на амбулаторное лечение, то мы будем стимулировать все же их переводить на амбулаторное лечение. А не держать в заведении только для того, чтобы потом человека оплатили".

Второй этап медицинской реформы в Украине стартует с 1 апреля. Ее главный принцип: пациент является центром всех услуг, а государство оплачивает не существование больницы, а индивидуально назначенное лечение.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался, что изменится с 1 апреля 2020 года, когда в Украине заработает программа медицинских гарантий – "Медгарантии для украинцев: за кого государство заплатит больше всего".

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