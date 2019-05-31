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Движение поездов через Кропивницкий приостановят

31 мая, 16:15

Пять поездов уже изменили свои маршруты


Через Кропивницкий с сегодняшнего дня не будут ходить поезда. Пути в городе перекроют на две недели. Их частично демонтируют, чтобы расширить автомобильный путепровод под железнодорожным мостом.

На данный момент уже пять поездов "Укрзализныци" изменили свои маршруты. Пассажиров, планировавших ехать по направлениям Запорожье – Львов, Днепр – Одесса, Харьков – Одесса, Киев – Кременчуг и Одесса – Константиновка просят уточнять расписание поездов и их маршруты на официальном сайте компании.

Ранее мы писали о том, что в Украине в 2019 году запускается пилотный проект по концессии железнодорожных вокзалов. Кроме того "Укрзализныця" (УЗ) подготовила дорожную карту по созданию филиала, который займется управлением вокзалами. 

Кроме того, мы сообщали, что в Украине строят "умные" переходы через пути, чтобы уменьшить число несчастных случаев железных дорогах. Как отметили в "Укрзализныци", на строительство, модернизацию и реконструкцию электросетей в 2019 году выделено 76 миллионов гривен.

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Тег Укрзализныця, поезда, движение, Кропивницкий

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