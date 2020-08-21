Двойное убийство в Черкассах: копы ввели план "Перехват" и задержали подозреваемого (видео)

В Черкассах полицейские разоблачили мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек. По данным следствия, преступления были совершены ради наживы.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Оказалось, что разоблачение мужчины началось с вызова патрульных на домашний скандал: появилось заявление о домашнем насилии 58-летнего мужчины над своей 82-летней матерью.

Прибывшие на место вызова копы выяснили, что сын, терроризировавший пожилых родителей, закрылся в своей комнате и никого не пускает. При этом родственники добавили, что в его комнату можно попасть через балкон.

Заглянувшие в окно полицейские мужчину не обнаружили, однако почувствовали трупный запах, а позже нашли на полу тело человека, обмотанное тряпкой и привязанное к коляске.

Видео: Нацполиция

Тело направили на экспертизу, которая выяснила, что смерть наступила из-за колюще-резаной раны на спине. Выяснилось, что убитый вместе с подозреваемым вместе ездили на велосипедах.

Позже было установлено, что злоумышленник скрылся, и на территории Черкасс и района был объявлен оперативный план "Перехват". В ходе обыска в комнате, где произошло убийство, был обнаружен мобильный телефон и документы, принадлежавшие еще одному убитому жителю города.

Вскоре подозреваемого обнаружили в селе Красная Слобода. Он попытался сбежать от полицейских, но был задержан.

В ходе допроса он признался в содеянном, а также рассказал о втором убийстве. Оказалось, что 7 августа он пришел к знакомому и нанес ему смертельный удар в шею, а потом забрал мобильные телефоны, документы и сбежал.

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