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Двойное убийство в Винницкой области – полиция задержала подозреваемых

Сегодня, 17:28

Вторая жертва оказалась свидетелем первого преступления

Фото: Нацполиция

В Винницкой области задержали двух мужчин по подозрению в убийстве 35-летней местной жительницы. Об этом сообщают на сайте Нацполиции.

Вчера, 14 апреля, местные жители сообщили, что неподалеку от берега Южного Буга нашли тело женщины. Как рассказал начальник отделения полиции Хмельницкого района Дмитрий Руденко, потерпевшей оказалась 35-летняя местная жительница. На ее теле были многочисленные раны и рубленые раны головы. На месте, где нашли тело погибшей, полицейские обнаружили следы крови, которые привели к одному из домов. Там копы нашли вещественные доказательства убийства: окровавленный пол, топор, тряпки и одежду двух мужчин, которые находились в доме.

Мужчины признались, что накануне они распивали спиртные напитки с потерпевшей. Во время застолья один из них поругался с женщиной. После этого мужчина несколько раз ударил потерпевшую топором. Чтобы скрыть следы преступления, ночью мужчины вынесли тело женщины из дому и бросили в реку.

Сейчас полиция задержала злоумышленников и открыла уголовное производство по факту умышленного убийства. Ранее они оба привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркопреступления.

В ходе расследования дела оказалось, что неделю назад, 7 апреля, почти на том же месте подозреваемый утопил 32-летнего мужчины. Нетрезвого потерпевшего он толкнул в реку и тот утонул. Свидетелем преступления была 35-летняя женщина, которую убили потом.

Предварительно установлено, что трое мужчин, которые вместе выпивали, вместе возвращались домой. По дороге между ними возник конфликт, и злоумышленник бросил пострадавшего в воду. В результате человек захлебнулся.

За преступления подозреваемому грозит до 15 лет заключения. Другому мужчине тоже грозит уголовная ответственность, ведь стал свидетелем преступления, но скрыл эту информацию.

Напомним, в Фастове вчера, 14 апреля, около полуночи нашли убитым 42-летнего местного жителя, главу одного из фермерских хозяйств.

Также в Киевской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского. Правоохранитель во внеслужебное время стал свидетелем драки возле кафе-бара и пытался разнять дебоширов. 

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