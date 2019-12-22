Двух эксчиновников поймали на хищении полмиллиона гривен из госбюджета

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Полицейские разоблачили двух эксчиновников в переводе за невыполненные работы из госбюджета около 500 тыс. грн.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Полтавской области, следователи подозревают двух бывших должностных лиц в завладении чужим имуществом в крупных размерах при оплате работ по восстановлению гидрологического режима реки Сула в Лохвицком районе.

Полиция собрала доказательства злоупотребления служебным положением бывшим начальником коммунального предприятия и эксдиректором одного из столичных обществ. Во время досудебного расследования следователи выяснили, что объемы фактически выполненных работ существенно отличаются от проектных. Служебные лица перечислили подрядчику немалую сумму средств за работу, которая не была выполнена.

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Подозреваемым инкриминируют завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах (ч. 4 ст. 191 Уголовного кодекса Украины). Своими незаконными действиями эксчиновники нанесли государственному бюджету ущерб на сумму около 500 тыс. грн.

"Сейчас в рамках уголовного производства полиция изучает вопрос о возможности привлечения к ответственности и других должностных лиц. Есть объективные основания считать, что они своими действиями могли нанести вполне вероятный вред экологии Полтавского региона", – отметили в полиции.

Ранее сообщалось, что в Южноукраинске Николаевской области руководителей одного из департаментов городского совета разоблачили в присвоении денег, которые были предназначены для ремонта детского сада.

Напомним, ранее в Одессе служба безопасности Украины разоблачила чиновников Международного аэропорта "Одесса" в присвоении более 11 миллионов гривен.

А в Херсонской области начальника областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обвинили в злоупотреблении служебным положением и хищении 235 тысяч гривен бюджетных средств.

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