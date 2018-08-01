Дымились волосы и одежда: появились подробности нападения на советницу мэра Херсона

Советница мэра Херсона Екатерина Гандзюк, на которую неизвестный вылил около литра кислоты, призналась, что после нападение не сразу поняла, что именно произошло. Об этом она рассказала активисту Маси Найему, который посетил ее в больнице и поделился в Facebook своими эмоциями.

"Вышла, меня облили. Почувствовала что-то теплое. Потом поняла, что одежда начала плавиться. Домой не могла пойти. Прохожие пытались промыть водой". Со слов водителя, ее волосы и одежда дымились от разъедания кислотой", – написал он.

При этом Найем добавил, что состояние пострадавшей "близкое к тяжелому", а 1 августа соберется консилиум врачей, "и тогда будет понятно, что к чему".

"Отец видел обливающего кислотой еще пару дней назад, когда Катя была в Киеве. "Ну получил заказчик, говорят, долларов 500. Я б дала больше, чтоб не трогали", – говорится в сообщении.

Кроме того, Найем выложил фото из палаты Гандзюк, на которой видна ее рука, перемотанная пропитанным специальным раствором бинтом.

"Привезли цветы. Она не могла открыть глаза. Один еле открыла, просила показать ей цветы. Обрадовалась и пыталась улыбнуться. Уходя, услышали, как Катя просила у врача "давайте в глаз нальем лидокаин?" – написал он.

В заключение автор отметил "вишенку на торте": "До сих пор полиция не установила, чем именно облили Екатерину. Как любит говорить Катерина "тупо нема повноважень".

Напомним, утром 31 июля в Херсоне неизвестный плеснул кислотой в лицо советнице городского головы Екатерине Гандзюк. Чиновница находится в реанимации.

Позже стало известно, что полиция квалифицировала инцидент как хулиганство. и рассказала об одежде злоумышленника в момент нападения: на нем была темная футболка, темная кепка, коричневые шорты и темная обувь. Также было опубликовано видео с преступником.

Позже стало известно, что расследование нападения на Гандзюк взял под личный контроль генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, а статья, по которой открыли уголовное производство, изменена с "хулиганства" на более тяжкую – "умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенные с целью запугивания потерпевшего"..